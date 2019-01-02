Teröre karşı yürüttüğü projeler ödül getirdi

SELMAN TÜR - Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu göç ettiği Batman'da eğitimini tamamlayan ve bir otelde genel müdür olarak görev yapan Hüseyin Aslan'a, teröre karşı yürüttüğü projeler çok sayıda ödül getirdi.

Babasının 30 yıl muhtarlık yaptığı Batman'ın Gercüş ilçesinin Ulutaş köyünden terör baskısı tehdidi ile göç eden ailesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesine yerleşen Aslan, teröristlerin yaklaşık 2 yıl önce şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda mağduriyet yaşadı.

Ailesi ile bu kez de Batman merkeze taşınan Aslan, eğitimini turizm alanında tamamladı. Kentteki bir otelde koordinatör olarak işe başlayan Aslan, başarısı nedeniyle kısa sürede genel müdürlüğe terfi etti.

- Terör mağdurlarına yardım eli

Bir grup otel işletmecisi ile bir araya gelerek Güneydoğu Anadolu Turizm ve Otel İşletmeleri'ni (GATOB) kuran Aslan, terörün bölge turizmine olumsuz etkilerini sona erdirmek amacıyla "Karanlığa Bir Işık Yak Projesi"ni hazırladı.

Proje ile kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyarak barikat kuran, çukur kazan yollara ve çukurlara patlayıcı tuzaklayan teröristlerin Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin, Şırnak ile Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde mağdur ettiği, evlerinden ettiği 10 bini aşkın çocuğa hayırseverler aracılığıyla giysi ulaştıran Aslan, bölgedeki okullarda 100 bini aşkın kitap dağıttı, kütüphanesi olmayan birçok okulda da kütüphane oluşturdu.