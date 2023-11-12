Teröristler kış ayları için hazırlamıştı: O mağaralar bir bir imha edildi! 12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu

Son dakika haberi: Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu!

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 12 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlardan görüntülere de yer verdiği paylaşımında Yerlikaya “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘Kahramanlar’ operasyonunda; 12 ilde 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi. Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek”" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığını belirterek, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 anti-personel mayını, 112,5 kilo patlayıcı, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 el bombası, 9 top, havan ve obüs mühimmatı, 15 EYP, 1 adet RPG-7 roketatar, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 G-3 piyade tüfeği, 1 havan silahı, 2 uçaksavar mühimmatı, 3 bomba atar mühimmatı, 127 adet EYP yapımında kullanılan tüp, 1249 mühimmat, 22 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini açıkladı.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Mensubu Teröristlerin Kırsalda Kış Aylarında Barınmak İçin Hazırladıkları Mağara ve Sığınakların İmha Edilmesine Yönelik Gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR” Operasyonunda;

1️⃣2️⃣ İlde 4️⃣2️⃣ Adet Mağara, Sığınak ve Depo İmha Edildi.



TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR… pic.twitter.com/Dcqir36B3h — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2023







