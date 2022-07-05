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  4. Teröristlere darbe üstüne darbe! 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Teröristlere darbe üstüne darbe! 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

05.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Teröristlere darbe üstüne darbe! 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere karşı mücadelesi ara vermeden devam ediyor. Son operasyona dair bilgilendirme veren Milli Savunma Bakanlığı 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı
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