Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünde çocuk istismarının geldiği boyut, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Teslim olan teröristin ifadesine göre, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 9-14 yaşlarında 30’a yakın kız ve erkek çocuktan "çocuk taburu" oluşturuldu.
Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise olayın travmasını atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği bilgisi paylaşıldı.
ÇOCUKLARDAN BAZILARI İNTİHAR ETTİ
Güvenlik güçlerine teslim olan bir başka terörist de ifadesinde, birçok defa çocuk denilecek yaştaki kızlara yapılan istismara şahit olduğunu belirtti. İstismara maruz kalan kız çocuklarından bazılarının intihar ettiği, bazılarının ise örgüt tarafından infaz edildiğini belirten terörist, yaşanan bu korkunç olaylara daha fazla dayanamayarak örgütten kaçtığını söyledi.
Söz konusu durumun terör örgütünden kopuşları artırdığı belirtilirken, yaşananların bölücü terör örgütünün Kandil'deki sözde elebaşlarının örgüt üzerindeki etkilerini azalttığı da ifade edildi.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
Tuzla'da çocuğuna şiddet uygulayan anne serbest bırakıldı
Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!
Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu
Telefonunu çok seven genç kıza iPhone şeklinde mezar taşı yapıldı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum