Teröristlerin kış hazırlığına Mehmetçikten darbe! 6 ilde 'Kahramanlar-30' için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütüne yönelik son operasyonların ayrıntılarını ve görüntülerini paylaştı. Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapma amacıyla yaptığı hazırlıklara darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-30” operasyonlarında; 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi."

Yerlikaya paylaşımında "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz!" mesajını da verdi.





