HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Teröristlerin sorgu görüntüleri ortaya çıkmıştı: IŞİD'den Rusya'ya çok sert tehdit! Yeni hedef Fransa mı: Alarm en üst seviyeye çıkartıldı

Teröristlerin sorgu görüntüleri ortaya çıkmıştı: IŞİD'den Rusya'ya çok sert tehdit! Yeni hedef Fransa mı: Alarm en üst seviyeye çıkartıldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.03.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı katliamın etkileri henüz silinememişken IŞİD'den Rusya'ya çok sert bir tehdit geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda IŞİD, Rus Soruşturma Merkezi'nin Moskova katliamını gerçekleştiren teröristlere yönelik sorgu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan IŞİD, Rusya'yı çok sert sözlerle tehdit etti. Ayrıca Fransa'da da terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Teröristlerin sorgu görüntüleri ortaya çıkmıştı: IŞİD'den Rusya'ya çok sert tehdit! Yeni hedef Fransa mı: Alarm en üst seviyeye çıkartıldı

Moskova'da bulunan Crocus City Hall'daki konser salonunda IŞİD'in üstlendiği ve 143 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısı sonrası tüm dünya şoke olmuştu. Rus İstihbarat Servisi tarafından teröristlerin yakalanmasının ardından uluslararası basına servis edilen sorgu görüntülerine IŞİD cephesinden yanıt geldi.

2024-03-24T223154Z_1101192600_RC2KS6A3RY6K_RTRMADP_3_RUSSIA-SHOOTING-SUSPECTS-COURT

"BU SEFER KAFANIZA ÖYLE BİR VURALIM Kİ..."

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, o görüntülerin yayınlanmasından sonra IŞİD sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Screenshot_1

Elinde bıçak tutan bir teröristin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadesi kullanıldı.

isidjpg-fut3VuqnxkeZUx4S0n3QNw

Açıklamanın devamında ise, "Yakalananlara sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşine olan kana susamışlığınızı artırıyor. Bu sefer kafanıza öyle bir vuralım ki, Allah'ın izniyle gelecek nesiller sizi hatırlasın ve bu geçmiş acılar ve yaralar unutulsun" denildi.

2

YENİ HEDEF FRANSA MI OLACAK?

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

1

Fransız yetkililerin bu tutumu kamuoyunda, akıllara terör saldırılarının yeni durağının Fransa mı olacağı konusunda şüphe uyandırdı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Karabük gerçekleri!İşte Karabük gerçekleri!
Karabük şimdi de intiharla sarsıldıKarabük şimdi de intiharla sarsıldı
Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı!Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı!
Anahtar Kelimeler:
Moskova Fransa Rusya terör saldırısı putin
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim'in kızı boşanıyor! Bomba iddia

Fatih Terim'in kızı boşanıyor! Bomba iddia

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

SGK'dan emeklilerin beklediği açıklama geldi... 8 ila 12 bin lira ödenecek!

SGK'dan emeklilerin beklediği açıklama geldi... 8 ila 12 bin lira ödenecek!

Alışveriş merkezinde infaz! Beyzbol sopasıyla vura vura öldürdü

Alışveriş merkezinde infaz! Beyzbol sopasıyla vura vura öldürdü

İmamoğlu için olay sözler! Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü

İmamoğlu için olay sözler! Kütahyalı açtı ağzını yumdu gözünü

CHP lideri Özel: Demirtaş'ın açıklama yapmasını beklemiyorum

CHP lideri Özel: Demirtaş'ın açıklama yapmasını beklemiyorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.