Teröristlerin sorgu görüntüleri ortaya çıkmıştı: IŞİD'den Rusya'ya çok sert tehdit! Yeni hedef Fransa mı: Alarm en üst seviyeye çıkartıldı

Moskova'da bulunan Crocus City Hall'daki konser salonunda IŞİD'in üstlendiği ve 143 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısı sonrası tüm dünya şoke olmuştu. Rus İstihbarat Servisi tarafından teröristlerin yakalanmasının ardından uluslararası basına servis edilen sorgu görüntülerine IŞİD cephesinden yanıt geldi.

"BU SEFER KAFANIZA ÖYLE BİR VURALIM Kİ..."

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, o görüntülerin yayınlanmasından sonra IŞİD sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Elinde bıçak tutan bir teröristin görselinin yer aldığı paylaşımda, "Tüm vahşi Ruslara! IŞİD mahkumlarına işkence etmeyi bırakın. Dikkat edin! Esir kardeşlerimiz için sizden intikam alma fırsatımız olmadığını düşünmeyin. Cuma günkü saldırıda size şunu kanıtladık: Allah'ın izniyle IŞİD'in mücahitleri, yaptığınız her türlü vahşetin cezasını size kesebilir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise, "Yakalananlara sizin adınıza işkence yapılması ve videolarının yayınlanması, binlerce kardeşine olan kana susamışlığınızı artırıyor. Bu sefer kafanıza öyle bir vuralım ki, Allah'ın izniyle gelecek nesiller sizi hatırlasın ve bu geçmiş acılar ve yaralar unutulsun" denildi.

YENİ HEDEF FRANSA MI OLACAK?

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

Fransız yetkililerin bu tutumu kamuoyunda, akıllara terör saldırılarının yeni durağının Fransa mı olacağı konusunda şüphe uyandırdı.







