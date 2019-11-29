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Örgütteki son durum teröristlerin günlüklerinde ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Jandarma Özel Harekat unsurlarının, 21 Temmuz'da Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirdiği birisi mavi kategorideki iki PKK'lı kadın teröristin günlükleri ortaya çıktı. Teröristlerin günlüklerinde yaşadıkları korku, umutsuzluk ve örgütteki çözülme ortaya çıktı.

Örgütteki son durum teröristlerin günlüklerinde ortaya çıktı

Güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurlarınca Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu "Mizgin Şevin Sipan" kod adlı Hülya Kül ile "Amargi Serhat" kod adlı Bahar Uçak etkisiz hale getirildi.

GÜNLÜKLER ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede operasyonlara hız veren JÖH birlikleri, arama-tarama faaliyetinde iki teröristin günlüklerini ele geçirdi.

"SAYILARIMIZ İYİCE AZALDI, UMUTLARIMIZ DA ONLARLA BİRLİKTE ÖLDÜ"

Terörist Hülya Kül, günlüğünde yaşadığı korkuyu, umutsuzluğu ve karamsarlığı ifade etti. Bingöl'e 2017'de geldiklerini belirten Kül, günlüğüne farklı tarihlerde şunları yazdı:

"Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz.

Çevremdeki herkes öldü. Bütün işleri kendim yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok yoruluyorum.

Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Kalanlar ise hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak.

Güvenlik güçleri her fırsatı operasyona dönüştürmeye çalışıyor. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık.

Operasyonlardan kurtulan arkadaş da olmadığı için nasıl öldüklerini de anlayamıyoruz. Zaten patlama seslerini uzaktan duyuyoruz. Telsizden de sesleri çıkmaz oldu.

22 yıldır örgütteyim, umudumu kaybetmemeye çalışıyorum ama hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım."

"BERABER YOL ÇIKTIĞIMIZ ARKADAŞLARIN TAMAMI İKİ YIL İÇİNDE ÖLDÜ"

Terörist Bahar Uçak da günlüğüne 2017'de Irak'tan 5 arkadaşıyla Bingöl'e gelmek için yola çıktıklarını yazdı. Köylere girmeden etrafından dolaştıklarını çünkü halkın kendisini ihbar ettiğini kaydeden Uçak, günlüğünde şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı iki yıl içinde öldü.

Aynı gruptaki arkadaşım 'Mordem Kanireş' kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti.

Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı."

Kaynak: AA

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