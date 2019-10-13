Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

CNN International, ABD ve teröristler arasında gerçekleştiğini öne sürdüğü gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

Habere göre, ABD'li yetkililer ile büyük çoğunluğu terör örgütü PKK/YPG'den oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) üst düzey bir isim, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li ismin, IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck olduğu aktarılan haberde, geçen perşembe günü yapılan görüşmenin detaylarına da yer verildi.

"BİZİ SATTINIZ"



Görüşmede, SDG'li teröristin ABD'ye yönelik olarak, "Bizim insanlarımızı koruma gayretiniz yok, başka birilerinin de gelip bizi korumasını istemiyorsunuz. Bizi sattınız, bu etik değil" dediği aktarıldı.

ESAD VE RUSYA İLE TEHDİT



SDG'li teröristin, ABD'den yardım istediği, söz konusu yardım olmayacaksa kendilerinin Esad rejimi ve Rusya ile bir anlaşma yapmaları için izin istedikleri öne sürüldü. Haberde, "Terör örgütünün, Türkiye’ye karşı Rusya’dan yardım isteyeceği ve uçuşa yasak bölgede Rus savaş uçaklarını talep etmeyi düşündüğü" ifadeleri yer aldı.

CNN'e konuşan ABD'li yetkililerin ise, 'Kürtlerin Rusya'ya yaklaşmasını istemedikleri' ifadelerini kullandığı belirtildi.

"ANİ KARAR ALMAYIN"



Teröristlerin, gizli görüşmedeki taleplerinin ABD Dışişleri Bakanlığı’na aktarılacağına dair söz verildiği ve 'ani bir karar almamaları' yönünde uyarıldıkları haberde yer alan iddialar arasında.



