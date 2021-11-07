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  4. Ters kelepçeli halde adliyeye götürülürken polislerin elinden kaçtı!

Ters kelepçeli halde adliyeye götürülürken polislerin elinden kaçtı!

07.11.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da polislerin adliyeye götürdüğü ters kelepçeli şahıs, sevk edildiği sırada memurların elinden kaçtı. Polisi alarma geçiren olayda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce şahsın eşyalarını ardından da kendisini buldu.

Ters kelepçeli halde adliyeye götürülürken polislerin elinden kaçtı!

Edinilen bilgilere göre, saat 13.30 sularında adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 5 ayrı suçtan aranan şüpheli F.B. (21) adliye girişinde polis ekiplerinin elinden kaçarak kayıplara karıştı.

ÖNCE KIYAFETLERİ, SONRA KENDİSİ BULUNDU

Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şahsın son olarak görüldüğü Turgut Temelli Caddesi Arap Osman Kavşağı mevkiine yoğunlaştı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, metruk bir binanın önünde şahsa ait olduğu teyit edilen bir kıyafet buldu. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, F.B.'yi ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra Salköprü Mahallesi ara sokaklarında yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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