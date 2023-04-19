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  4. Ters yönden geldi, ortalık karıştı! İki kadın sürücü yol verme kavgasında birbirine girdi

Ters yönden geldi, ortalık karıştı! İki kadın sürücü yol verme kavgasında birbirine girdi

19.04.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te trafikte iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü ters şeritli bir yolda karşı karşıya geldi. Kadın sürücüler birbirine yol vermezken 2 sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadın sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücüler birbirlerinin araçlarına tekme ve yumruklar atarak zarar vermeye çalıştı. Trafikte bu kadarına pes dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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kavga

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