Tesla 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı, piyasalar karıştı!

Elon Musk ve bitcoin kelimesi şu sıralar sıklıkla yan yana kullanılmaya başlandı. Musk daha önce hatırlarsanız profiline ''Bitcoin'' hashtag'i eklemiş ve bitcoin'in değerinin artmasına yol açmıştı. Bugün ise Elon Musk değil ancak Elon Musk'ın CEO'luk görevini üstlendiği Tesla inanılması güç bir satın alımla gündeme geldi.

TESLA'DAN DUDAK UÇUKLATAN SATIN ALIM

SEC dosyalamasına göre Tesla, toplamda 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı. Elektrikli otomobil üreticisi, 1,5 milyar dolar değerindeki Bitcoin’i ''nakit gelirini çeşitlendirmek ve maksimize etmek için daha fazla esneklik sunabilmek adına'' satın aldığını belirtti.

BİTCOİN YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

Tesla'nın bu duyurusu sonrası beklenen oldu ve Bitcoin'in değeri yüzde 10'dan fazla yükselerek 43 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. Tesla buna ek olarak Bitcoin için gelecek planlarını da duyurdu.

İLK BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLACAK

Tesla, otomobilleri ve diğer ürünleri için yakın bir gelecekte Bitcoin'i ödeme şekli olarak kabul etmeyi planladığını da açıkladı. Bu, Tesla’yı bitcoin’i ödeme olarak kabul eden ilk büyük otomobil üreticisi yapacak.

