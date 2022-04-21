Tesla, bu yılın ilk çeyreğinde rekor kâr elde etti

Tesla'nın birinci çeyrek kârı, satışını gerçekleştirdiği elektrikli araba fiyatlarının artmasıyla rekor seviyede gerçekleşti.

Şirketin çeyreklik olarak 3,3 milyar dolar açıkladığı kâr, piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Tedarik zincirindeki kesintiler olmasa çok daha yüksek bir satış rakamı gerçekleştireceklerini aktaran şirketin araba satışları bir önceki yıla göre yüzde 68 arttı.

Tesla'nın Şanghay fabrikası en son alınan koronavirüs kısıtlamaları yüzünden kapanmıştı.

Bloomberg'in haberine göre fabrika bu ay açıldıktan sonra ilerideki kısıtlamalardan korunmak için Tesla işçilerin fabrikada uyumasını talep edecek.

Şirketin gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 81 yükseldi.

Tesla son haftalarda ABD'nin eyaleti Teksas ve Almanya'da da yeni fabrikalar açmıştı.

Bu yılın ilk üç ayında 310 bin arabanın teslimatı gerçekleştirildi, şirketin CEO'su Elon Musk bu rakamın bu yıl geçen yıla göre yüzde 60 yükselmesini bekliyor.

Tesla ürünlerinin reklamını yapmıyor; ancak Musk'ın açıklamaları dolayısıyla şirket çoğu zaman haberlerde ilk sıralarda yer alıyor.

Tesla'nın açıklamasına göre elektrikli araba üreticisi rakiplerinin reklamları sayesinde de satışları yükseldi.

Bilanço rakamlarının açıklanmasının ardından piyasaların kapalı olduğu saatlerde yapılan ilk işlemlerde şirketin hisselerinin yüzde 5 arttığıs görüldü.

Ancak Tesla'nın bu kadar önemli bir yükselişe geçtiği bir dönemde Musk'ın Twitter'ı satın almak gibi başka girişimleriyle dikkatinin dağılmasından endişe ediliyor.

Forbes'un sıramalasına göre Tesla'nın hisselerinde geçmiş yıllarda yaşanan yükseliş 260 milyar dolar ile Musk'ı dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sıraya yerleştirdi.

İkinci sıradaki Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti ise 180 milyar dolar.

