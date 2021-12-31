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Tesla Çin'de binlerce aracını geri çağıracak

31.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil şirketi Tesla, Çin'de Model S, Model 3 serisinden binlerce aracı geri çağıracak. Bu elektrikli araçların olası güvenlik riskleri nedeniyle geri çağrıldığı kaydediliyor.

Tesla Çin'de binlerce aracını geri çağıracak

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de Model S serisinden ithal 19,697 aracı, Model 3 serisinden ithal 35,836 aracı ve Model 3 serisinden Çin'de üretilen 144,208 adet aracı geri çağıracak.

TESLA ARAÇLARINDA OLASI GÜVENLİK RİSKİ

Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Tesla bu elektrikli araçları olası güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırıyor.

Tesla

Otomobil sahiplerine büyük şok! Tesla, 475 bin otomobilini geri çağırıyorOtomobil sahiplerine büyük şok! Tesla, 475 bin otomobilini geri çağırıyor

Tesla dün Model 3 ve Model S serisi elektrikli otomobillerden 475 bin tanesini geri çağırmıştı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirilmişti.

(Reuters)

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Çin
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