Tesla Çin'de binlerce aracını geri çağıracak

Elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de Model S serisinden ithal 19,697 aracı, Model 3 serisinden ithal 35,836 aracı ve Model 3 serisinden Çin'de üretilen 144,208 adet aracı geri çağıracak.
Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, Tesla bu elektrikli araçları olası güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırıyor.
Tesla dün Model 3 ve Model S serisi elektrikli otomobillerden 475 bin tanesini geri çağırmıştı.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle 475 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirilmişti.
(Reuters)
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