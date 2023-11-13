Tesla'dan Cybertruck için dikkat çeken yasak! Teslim alan ilk 1 yıl satamayacak

Business Insider'ın haberine göre, Tesla, Motorlu Araç Sipariş Sözleşmesi'ne yeni kuralları belirleyen, Cybertruck özelinde bir bölüm ekledi.

DİKKAT ÇEKEN SATIŞ MADDESİ

Bu kısımda yer alan "Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" maddesi dikkat çekti.

Ayrıca bu noktada "Tesla, aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebilir veya sizden 50 bin dolar tutarında veya satış veya devir için alınan değerden hangisi daha yüksekse, tazminat talep edebilir. Tesla ayrıca size gelecekte herhangi bir araç satmayı reddedebilir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

TESLA'NIN GERİ ALMA OPSİYONU

Fakat bir müşterinin Cybertruck'ını satmak için geçerli bir nedeni varsa Tesla bu aracı doğrudan kendi almayı kabul edebilir gibi görünüyor. Bu noktada ise şirketin orijinal fiyattan "0,25 dolar / mil sürüş, makul aşınma ve yıpranma dahil bazı kıstasları göz önünde bulundurularak geri alma opsiyonundan bahsediliyor.

Tesla'nun aracı doğrudan kendi almayı istemezse, şirket müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul edebileceği söyleniyor.

SAHİPLİĞİN DEĞİŞMESİ VE ABONELİKLER

Tesla elektrikli araçlarının kullandığı yazılımların çoğunun abonelik modeli göz önüne alındığında, yeniden satış karmaşık olabilir. Fast Company'nin haberine göre, aylık 199 dolara kadar maliyeti olan Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) özelliği yeni bir sahibine devredilemiyor.

İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck'ın Tesla'nın yıllar sonraki ilk yeni ürünü ve elektrikli kamyonet pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.





