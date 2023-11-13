HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tesla'dan Cybertruck için dikkat çeken yasak! Teslim alan ilk 1 yıl satamayacak

Tesla'dan Cybertruck için dikkat çeken yasak! Teslim alan ilk 1 yıl satamayacak

13.11.2023 15:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, uzun süredir beklenen elektrikli pick-up modeli Cybertruck'ın satış koşullarını 30 Kasım'da teslimatlarına başlamadan önce açıkladı. Buna göre Cybertruck sahiplerinin ilk yıl boyunca araçlarını satmaları yasaklandı. Yani müşteriler, ilk yıl boyunca araçlarını satamayacak.

Tesla'dan Cybertruck için dikkat çeken yasak! Teslim alan ilk 1 yıl satamayacak

Business Insider'ın haberine göre, Tesla, Motorlu Araç Sipariş Sözleşmesi'ne yeni kuralları belirleyen, Cybertruck özelinde bir bölüm ekledi.

DİKKAT ÇEKEN SATIŞ MADDESİ

Bu kısımda yer alan "Aracınızın teslim tarihini takip eden ilk yıl içinde aracı satmayacağınızı veya başka bir şekilde satmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz" maddesi dikkat çekti.

Ayrıca bu noktada "Tesla, aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir isteyebilir veya sizden 50 bin dolar tutarında veya satış veya devir için alınan değerden hangisi daha yüksekse, tazminat talep edebilir. Tesla ayrıca size gelecekte herhangi bir araç satmayı reddedebilir" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

ce

TESLA'NIN GERİ ALMA OPSİYONU

Fakat bir müşterinin Cybertruck'ını satmak için geçerli bir nedeni varsa Tesla bu aracı doğrudan kendi almayı kabul edebilir gibi görünüyor. Bu noktada ise şirketin orijinal fiyattan "0,25 dolar / mil sürüş, makul aşınma ve yıpranma dahil bazı kıstasları göz önünde bulundurularak geri alma opsiyonundan bahsediliyor.

Tesla'nun aracı doğrudan kendi almayı istemezse, şirket müşterinin aracı başka birine satmasına izin vermeyi kabul edebileceği söyleniyor.

SAHİPLİĞİN DEĞİŞMESİ VE ABONELİKLER

Tesla elektrikli araçlarının kullandığı yazılımların çoğunun abonelik modeli göz önüne alındığında, yeniden satış karmaşık olabilir. Fast Company'nin haberine göre, aylık 199 dolara kadar maliyeti olan Full Self-Driving (Tam Kendi Kendine Sürüş) özelliği yeni bir sahibine devredilemiyor.

İlk olarak 2019'da duyurulan Cybertruck'ın Tesla'nın yıllar sonraki ilk yeni ürünü ve elektrikli kamyonet pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimdeChristian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde
Vizontele filminin o sahnesi Adıyaman'da gerçek oldu!Vizontele filminin o sahnesi Adıyaman'da gerçek oldu!
İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'
Anahtar Kelimeler:
Tesla
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Çirkin imalarını peş peşe sıraladı

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

Sosyal medya bu kadını konuşuyor! "Yürü, seni istiyorum, aynı yatağa gidiyoruz"

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

Christian Dior'un ikonik parfümü Sauvage kısa süreliğine indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.