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Tesla'dan tartışmalı karar! Sürücüler mutlu olmayacak

28.05.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, şirketin gelişmiş sürücü destek sistemi otopilot kullanılırken insanların yola dikkat etmelerini sağlamak için Model 3 ve Model Y'deki dikiz aynasının üzerindeki kamerayı kullanmaya başlıyor. Bu karar, gizlilik açısından sürücüleri mutlu etmeyebilir.

Tesla'dan tartışmalı karar! Sürücüler mutlu olmayacak

Şimdiye kadar, Tesla'nın arabalarındaki sürücülerin dikkatini ölçmesinin ana yolu, direksiyon simidindeki sensörlerden geçiyordu. Bu sürücülerin ellerini direksiyonda tutmasının sağlamanın bir yoluydu. Yeterli geri bildirim olmazsa, araç görsel ve sesli uyarı veriyordu. Ancak, Tesla çok tartışmalı bir karar vererek dikiz aynasının üzerindeki kamerayı aktifleştirmiş gibi görünüyor.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATSİZLİĞİNİ İZLEYECEK

Yeni bir Model Y'yi henüz teslim aldığını söyleyen bir Twitter kullanıcısı, otomobilin yeni güvenlik özelliğini açıklayan yazılım sürüm notları için bir fotoğraf yayınladı. Yayınlanan fotoğrafa göre, dikiz aynasındaki kamera artık Otopilot devredeyken sürücünün dikkatsizliğini algılayabilir ve uyarabilir. Özellik her ne kadar faydalı olsa da gizlilik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Tesla Model y

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ARAÇTAN ÇIKMAYACAK

Tesla bu konuda yazılım sürüm notunda kamera verilerinin araçta kalacağını söylüyor. Her şey ne kadar güvenli gözükse de daha önce Elon Musk'ın böylesine bir fikri reddettiğini eklemek gerek.

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