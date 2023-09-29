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Tesla'ya 'ırkçılık davası' şoku! İş yerinde "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan" çizimlerinin olduğu iddia ediliyor!

29.09.2023 15:22 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketine "siyahi işçilere iş yerinde ırkçılık yapıldığı" iddiasıyla dava açıldı. Dava dilekçesinde "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan (KKK)" gibi ırkçı çizimlerin iş yerinin çeşitli bölgelerinde görüldüğü de kaydedilirken, siyahi çalışanların, söz konusu ırkçılık nedeniyle şikayette bulunmalarının ardından işten çıkartıldığı öğrenildi.

Tesla'ya 'ırkçılık davası' şoku! İş yerinde "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan" çizimlerinin olduğu iddia ediliyor!

New York Times'ın haberinde iddia ettiğine göre, Tesla'nın California fabrikasında siyahi çalışanlar ırkçı söylemlere maruz kalıyor. Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), siyahi çalışanların, beyaz çalışanlara göre daha çok çalıştırıldığı iddialarıyla şirketten davacı oldu.

Tesla yöneticilerinin, söz konusu kötü muameleden haberdar olduğunu ve bu sorunu ortadan kaldırmak için yeterince çabalamadığını öne süren EEOC, şirket ile uzlaşmaya varılamamasının ardından Oakland Federal Mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.

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ŞİKAYETTE BULUNAN SİYAHİ ÇALIŞANLAR KOVULDU...

Komisyonun iddialarına göre, siyahi çalışanlar, söz konusu eşitsizlik hakkında şikayette bulunmalarının ardından işten çıkarıldı.

EEOC, Tesla'nın federal yasayı ihlal ettiğini öne sürerek, şirketin "Fremont fabrikasındaki siyahi çalışanlarını ırkçı tacize maruz bıraktığını ve ırkları sebebiyle çalışanları için düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğunu" iddia etti.

Mahkemeden çalışanların tazminat almasını talep eden Komisyon, dava sonucunda çeşitli cezalar beklediğini belirtti.

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SKANDAL "GAMALI HAÇ" VE "KU KLUX KLAN (KKK)" İDDİALARI!

Dava dilekçesinde, "Irkçılıktan kaynaklanan usulsüzlük ve devam eden uygunsuz davranışlar tüm mesailerde, departmanlarda ve iş pozisyonlarında belirgin." ifadesi yer aldı.

Söz konusu dilekçede, "gamalı haç" ve "Ku Klux Klan (KKK)" gibi ırkçı çizimlerin iş yerinin çeşitli bölgelerinde görüldüğü kaydedildi.

Davacıları temsil eden avukat Bryan Schwartz, yaptığı yazılı açıklamada, "Tesla'nın siyahi çalışanlarına karşı ırkçı tacizi, yasa dışı ve dehşet vericidir. Problemin sistematik şekilde ele alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Tesla, daha önce de ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, California Sivil Hakları Departmanı da şirkete siyahi işçilerin yönetici konumlarında "yeterince temsil edilmemesi" gerekçesiyle dava açmıştı.

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ŞİRKET ÖNCEDEN DE BÖYLE BİR DAVAYLA YARGILANMIŞTI

Eski Tesla çalışanı Owen Diaz'ın 4 Nisan'da Tesla'ya karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanmasının ardından şirket, Diaz’a yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. (AA)

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