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  4. Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

29.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk doktorlar uzun yıllar süren uçuşların kadınlarda kısırlığa etkisini araştırdı. Kadın kısırlığı ile ilgili yapılan çalışmada 66 pilot ve kabin görevlisi ile 68 kontrol grubunda yer alan kadınlar katıldı. Bir yıl süren çalışma sonuçlarına göre, uzun yıllar uçmak kısırlık için risk faktörü olduğu olabileceği belirtildi. Prof. Dr. Ercan Baştu, "Uzun uçuşlarda fazla vakit geçiren kadınların genç yaşta bazı önlemleri alması gerekebilir" dedi.

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Kadın Hastalıkları ve doğum branşının en önemli alt konularından biri kısırlık. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önündeki engelleri araştırmak ve çözmeye çalışmak bu bölümü yakından ilgilendiriyor. Bazı yüksek enerjili ışınların insan vücudu ve üreme organları üzerindeki farklı etkileri bugüne dek bilinmekteydi. Bunlar daha çok laboratuvarda yapılan deneylerle ortaya konulmaya çalışılmıştı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, uçuş görevlisi kadınlarda herhangi bir simülasyona ihtiyaç duymadan direkt etkiyi araştırdıklarını kaydetti.

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EKİBİ OLUŞTURMAK YILLAR SÜRDÜ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, “Ekibimizle beraber burada elimine etmesi mümkün olan birçok etmeni düşündük. Kadın pilot ve kabin görevlilerinde hem ultraviyole radyasyona maruz kalma hem de uzun uçuş sonrası oluşan ülkeler arası saat farkının sirkadiyen ritmi bozarak bu negatif etkiyi arttırabileceğini düşündük. Araştırmamız 66 uçuş görevlisi ve 68 kontrol grubunda olmak üzere 134 kadın üzerinde yapıldı. Çalışmamız 2018 - 2019 yılları arasında tamamladık. Bunun büyük kısmı katılımcıları bulmak ve çalışmaya dahil etmekle geçti” diye konuştu.

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Çalışmada farklı parametreler üzerinden ultraviyole radyasyonun kadın yumurtalıklarına ve gebe kalma yeteneklerine etkilerini incelediklerini ifade eden Baştu,”Bu parametrelerden biri olan yumurtalık rezervini gösteren Anti müllerian hormon (AMH) seviyelerinin, yumurtalıklardaki yumurta sayısının uçuş görevlilerinde anlamlı olarak daha düşük olduğunu ortaya koyduk. Ek olarak ultrasonda yine yumurtalık rezervini gösteren öncül yumurtalarının sayımını yaptık. Bu karşılaştırmayı grupları yaşlara bölerek (25-29, 30-34, 35-39, >40) yaptığımızda da uçuş görevlilerin özellikle ilerleyen yaşlarda hemcinslerine göre daha düşük AMH seviyeleri ve yumurta sayısına sahip olduğunu gördük.”

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“UZUN YILLAR UÇMAK KISIRLIK İÇİN RİSK FAKTÖRÜ”

Prof. Dr. Ercan Baştu, uçuş görevlilerini çalıştıkları yıllara göre incelendiklerinde daha uzun yıllar çalışan görevlilerin bu değerlerinin, meslekte yeni olan meslektaşlarına göre daha düşük olduğunu da gözlemlediklerine dikkat çeken Baştu, “Uzun yıllar uçmak kısırlık için risk faktörü. Bu çalışmada her ne kadar gebe kalma oranını direkt incelemesek de en önemli saptamamız, uçuşlarda fazla vakit geçiren kişilerin gebe kalma istekleri varsa daha genç yaşta bazı önlemler alması gerekebileceği yönünde. Araştırmamız 17 Haziran 2022 tarihinde Gynecological Endocrinology isimli dergide yayımlandı. Çalışmamız bu konuda önemli bilgiler elde etse de direkt sonuçlara varmak için henüz çok erken olabilir. Bu yüzden bu konuda yapılacak diğer çalışmalar ile bu etki daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.


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