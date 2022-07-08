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Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

08.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşrik tekbiri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. İbadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama...

Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Teşrik tekbiri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Detaylar haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Teşrik Tekbiri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri:

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

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