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Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin sınıfları karantinaya alındı!

16.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin sınıfları karantinaya alındı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni koronavirüs kuralları sonrası açılan okullardan bazılarında 4 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Sonucun öğrenilmesi sonrasında okullarda tedbir alındı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

İKİ SINIF KARANTİNAYA ALINDI

Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı.

Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak

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