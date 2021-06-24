HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tetikçi sapık çıktı! Sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş

Tetikçi sapık çıktı! Sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş

24.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Çolak'ı (61) evinin önünde pompalı tüfekle yaralayan Osman Bardakçı ile olaya karıştığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Serdar Zeybek’in Çolak'ın boşandığı A.Z.'nin yeni eşi olduğu, Osman Bardakçı’yı da tetikçi olarak tuttuğu iddia edildi. Osman Bardakçı’nın ise 3 yıl önce sokak köpeğini öldürüp, tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Tetikçi sapık çıktı! Sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş

Olay, 19 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. Osman Çolak, evinin önünde park ettiği cipinden indiği sırada, iddiaya göre sokağın karşısına pusu kuran kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra otomobile binip kaçtı. Saçmalarla ağır yaralanan Çolak, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Çolak'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

4e38d0a7d0b2405626b9af8090636548

BOŞANDIĞI EŞİNDEN EV VE PARA İSTEMİŞ

Şüphelilerden Serdar Zeybek'in, Çolak'ın kısa süre önce boşandığı A.Z.'nin (31) yeni eşi olduğu belirtildi. A.Z.'nin, Osman Çolak'tan ev ve para istediği, olumsuz yanıt alınca da Serdar Zeybek'in Osman Bardakçı'yı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü.
Olaydan iki gün sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

28a8b6616c2672cb44effad1180d39bd

'HUSUMETİM VARDI, VURDUM'

Osman Bardakçı’nın savcılıktaki ifadesinde, Çolak'ı market işlettiği dönemden tanıdığını, ona karşı husumeti olduğu için vurduğu söylediği belirtildi. Serdar Zeybek ve diğer şüpheliler ise olay günü otomobille giderken karşılaştıkları Osman Bardakçı'nın aracı durdurup bindiğini, Çolak'ın evinin önüne geldiklerinde otomobilde bulunan tüfeği alıp, indiğini, daha sonra koşarak tekrar yanlarını geldiğini öne sürdü. Otomobildeki şüphelilerin, olayla ilgilerinin olmadığını söylediği kaydedildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklandı, Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

eb0b52d64fe6a9ec347336f334bc8581

SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜP, TECAVÜZ ETMİŞ

Osman Çolak'ı tüfekle tutuklanan uyuşturucu madde bağımlısı Osman Bardakçı'nın 2018'de Kaleiçi Çarşısı'nda sokak köpeğini demire iple bağladıktan sonra boğarak, tecavüz ettiği ve gözaltına alındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokak köpeğini iple merdiven boşluğuna getirip, 40 dakika sonra da pantolonunu ve kemeri düzelttiği yer alan Bardakçı, 'hayvana eziyet suçundan' Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilip, serbest bırakılmıştı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Polise yapılandan sonra ilçe alarma geçtiPolise yapılandan sonra ilçe alarma geçti
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Denizli silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.