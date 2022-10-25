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Teyze kızına önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş! Çiçekte not, jiletli mesaj...

25.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da aile sağlık merkezinde çalışan E.A. kendisine platonik aşk beslediği iddia edilen teyzesinin oğlu H.B. tarafından vurulmuştu. Olayın detayları ortaya çıkarken, H.B.'nin hemşire E.A.'ya evlenme teklif ettiği, ret cevabı alınca da silahla vurduğu belirlendi. Saldırganın yanında bir de çiçek getirdiği, çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm' yazdığı görüldü. Öte yandan H.B.'nin E.A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ortaya çıktı.

Teyze kızına önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş! Çiçekte not, jiletli mesaj...

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. H.B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire E.A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. E.A. ve H.B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. ve H.B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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TEYZE ÇOCUKLARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

H.B. ile E.A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, H.B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen E.A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen H.B.'nin E.A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. H.B.'nin E.A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

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ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ

Öte yandan yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan H.B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire E.A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.

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