Teyze kızına önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş! Çiçekte not, jiletli mesaj...

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. H.B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire E.A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. E.A. ve H.B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. ve H.B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

TEYZE ÇOCUKLARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

H.B. ile E.A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, H.B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen E.A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen H.B.'nin E.A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. H.B.'nin E.A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ

Öte yandan yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan H.B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire E.A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.

(DHA)

