HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teyzesi kendi çocuğunu karşılamak için evde yalnız bıraktı! 3 yaşındaki Barış'ın kahreden sonu...

Teyzesi kendi çocuğunu karşılamak için evde yalnız bıraktı! 3 yaşındaki Barış'ın kahreden sonu...

17.10.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. 3 yaşındaki Barış'ı teyzesi Filiz A., kendi çocuklarını karşılamak için evde yalnız bırakıp dışarıya çıktı. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini görenler telefona sarıldı. Kısa sürede çıkan yangını söndüren ekipler, koltukta yatan Barış Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Teyzesi kendi çocuğunu karşılamak için evde yalnız bıraktı! 3 yaşındaki Barış'ın kahreden sonu...

Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95'inci Sokak'taki bir binanın dördüncü katında meydana geldi. İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul'da olduğu öğrenilen Barış Can'ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı. Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

dd

TEYZENİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Can'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.'nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Midesinden çıkarılamayacak kadar büyüktü! 1 yaşındaki İsmet Cihat bebek herkesi korkuttu: Karın ağrısı başlayınca...Midesinden çıkarılamayacak kadar büyüktü! 1 yaşındaki İsmet Cihat bebek herkesi korkuttu: Karın ağrısı başlayınca...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...
İstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdüİstanbul'da vahşet! Çocuğunun gözleri önünde çekiçle öldürdü
Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
yangın çocuk teyze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.