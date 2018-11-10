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TGK 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı: "Beklentimiz, Basın İlan Kurumunun kasım ayında yapılacak genel kurulunda ele alınacak resmi ilan tarifesinin, zorlu ekonomik koşullar göz önüne alınarak artırılması ve kısa sürede uygulamaya konulmasıdır"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 17'nci Başkanlar Kurulu Toplantısı, Ordu'da yapıldı.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti organizesinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ile TGK'nin diğer yetkilileri ve gazeteci cemiyetlerinin temsilcileri katıldı.

Kolaylı, burada yaptığı konuşmada, Erişen ile emeği geçenlere ev sahipliği nedeniyle teşekkür etti.

Anadolu'nun her köşesinde halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakarca görev yapan yerel basının özellikle yerel demokrasiye işlerlik kazandırdığını belirten Nuri Kolaylı, "Ticari işletme mantığının ötesinde kamusal görev üstlenen yerel basınımız, 2018 yılının ikinci yarısında ekonomik yönden ağır bir yükün altına girmiş, artan döviz kurlarının baskısıyla adeta yayın yapamaz hale gelmiştir. Zorunlu girdiler olan kağıt, boya, kalıp ve film gibi sarf malzemelerin tamamının ithal edilmesi, yerel basın kuruluşlarımızın hayatiyetini tehdit etmektedir." dedi.

Nuri Kolaylı, son yıllardaki uygulama ve mevzuat değişiklikleri yoluyla Basın İlan Kurumu ilanlarında da kayıp yaşandığını savunarak, şöyle devam etti:

"Beklentimiz, Basın İlan Kurumunun kasım ayında yapılacak genel kurulunda ele alınacak resmi ilan tarifesinin, zorlu ekonomik koşullar göz önüne alınarak artırılması ve kısa sürede uygulamaya konulmasıdır. Bir diğer beklentimiz de basın sektöründe istihdam sağlayan yerel basın kuruluşlarımıza uygun koşullarda kredi desteği verilmesidir. Yerel basın kuruluşlarının ayakta kalması, Türkiye genelindeki on binlerce basın çalışanını yakından ilgilendiriyor. Kurumları yaşatalım ki on binlerce meslektaşımız işsiz kalmasın ve daha iyi koşullarda mesleklerini sürdürebilsinler."

Önemli sorunlardan birisinin de gazetecilik sektörünün kendine özgü "Basın Meslek Yasası"nın bulunmaması olduğuna dikkati çeken Kolaylı, "Basınımız, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası'na her geçen gün biraz daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Yasa, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp, günümüz koşullarına uygun olarak bir an önce çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların dile getirdiği mesleki sorunların değerlendirilmesiyle sona erdi.

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