HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. The Game Awards 2021: "Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu!

The Game Awards 2021: "Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu!

10.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oyun dünyasının Oscarları" olarak da isimlendirebileceğimiz The Game Awards 2021 etkinliği sona erdi. The Game Awards 2021 ile birlikte yılın oyunu da belli oldu. Ayrıca, diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. İşte The Game Awards 2021'in kazananları.

The Game Awards 2021: "Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu!

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bu anlamda sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar ödül töreni ile benzeşen The Game Awards 2021 etkinliği, gerçekleştirildi. Yıldan yıla aralık ayında düzenlenen etkinlikte "Oyun Dünyasının Oscarları" olarak isimlendirebileceğimiz ödüller de sahipleri ile buluştu.

ÖNEMLİ DUYURULAR YAPILDI

The Game Awards 2021, bu yıl oldukça heyecanlı geçti. Etkinlik ile birlikte birçok yapım ödül alırken, aynı zamanda oyunlara yönelik yeni duyurular da gerçekleşti. Yılın oyunu ise It Takes Two olarak seçildi. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kategorisine göre ödül alan oyunları açıklayalım.

PUBG, ücretsiz oluyor! Peki PUBG ne zaman ücretsiz olacak?PUBG, ücretsiz oluyor! Peki PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

İŞTE THE GAME AWARDS 2021'İN KAZANANLARI

Yılın oyunu: It Takes Two
En iyi oyun yönetimi: Deathloop
En iyi anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy
En iyi sanat yönetimi: Deathloop
En iyi müzik: Nier Replicant
En iyi ses tasarımı: Forza Horizon 5
En iyi performans: Alcina Dimitrescu ile Maggie Robertson (Resident Evil Village)
En etkili oyun: Life is Strange: True Colors
Gelişimine devam eden en iyi oyun: Final Fantasy XIV Online
En iyi bağımsız oyun: Kena: Bridge of Spirits
En iyi mobil oyun: Genshin Impact
En İyi topluluk desteği veren oyun: Final Fantasy XIV Online
En iyi çıkış yapan indie oyun: Kena: Bridge of Spirits
Erişilebilirlikte yenilik getiren en iyi oyun: Forza Horizon 5
En iyi VR/AR oyunu: Resident Evil 4
En iyi aksiyon oyunu: Returnal
En iyi aksiyon/macera oyunu: Metroid Dread
En iyi RPG: Tales of Arise
En iyi dövüş oyunu: Guilty Gear -Strive-
En iyi aile oyunu: It Takes Two
En İyi spor/yarış oyunu: Forza Horizon 5
En İyi simülasyon/strateji oyunu: Age of Empires IV
En iyi çok oyunculu oyun: It Takes Two
En Çok beklenen oyun: Elden Ring
Yılın en iyi içerik oluşturucusu: Dream
En iyi e-spor oyuncusu: Oleksandr "s1mple" Kostyliev
En iyi e-spor antrenörü: Kim "kkOma" Jeong-gyun
En iyi e-spor etkinliği: 2021 League of Legends World Championship
En iyi e-spor oyunu: League of Legends
En iyi e-spor takımı: Natus Vincere (CS:GO)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Sevindiren gelişme! Ücretsiz oluyorSevindiren gelişme! Ücretsiz oluyor

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.