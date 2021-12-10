The Game Awards 2021: "Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu!

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bu anlamda sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar ödül töreni ile benzeşen The Game Awards 2021 etkinliği, gerçekleştirildi. Yıldan yıla aralık ayında düzenlenen etkinlikte "Oyun Dünyasının Oscarları" olarak isimlendirebileceğimiz ödüller de sahipleri ile buluştu.
The Game Awards 2021, bu yıl oldukça heyecanlı geçti. Etkinlik ile birlikte birçok yapım ödül alırken, aynı zamanda oyunlara yönelik yeni duyurular da gerçekleşti. Yılın oyunu ise It Takes Two olarak seçildi. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kategorisine göre ödül alan oyunları açıklayalım.
Yılın oyunu: It Takes Two
En iyi oyun yönetimi: Deathloop
En iyi anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy
En iyi sanat yönetimi: Deathloop
En iyi müzik: Nier Replicant
En iyi ses tasarımı: Forza Horizon 5
En iyi performans: Alcina Dimitrescu ile Maggie Robertson (Resident Evil Village)
En etkili oyun: Life is Strange: True Colors
Gelişimine devam eden en iyi oyun: Final Fantasy XIV Online
En iyi bağımsız oyun: Kena: Bridge of Spirits
En iyi mobil oyun: Genshin Impact
En İyi topluluk desteği veren oyun: Final Fantasy XIV Online
En iyi çıkış yapan indie oyun: Kena: Bridge of Spirits
Erişilebilirlikte yenilik getiren en iyi oyun: Forza Horizon 5
En iyi VR/AR oyunu: Resident Evil 4
En iyi aksiyon oyunu: Returnal
En iyi aksiyon/macera oyunu: Metroid Dread
En iyi RPG: Tales of Arise
En iyi dövüş oyunu: Guilty Gear -Strive-
En iyi aile oyunu: It Takes Two
En İyi spor/yarış oyunu: Forza Horizon 5
En İyi simülasyon/strateji oyunu: Age of Empires IV
En iyi çok oyunculu oyun: It Takes Two
En Çok beklenen oyun: Elden Ring
Yılın en iyi içerik oluşturucusu: Dream
En iyi e-spor oyuncusu: Oleksandr "s1mple" Kostyliev
En iyi e-spor antrenörü: Kim "kkOma" Jeong-gyun
En iyi e-spor etkinliği: 2021 League of Legends World Championship
En iyi e-spor oyunu: League of Legends
En iyi e-spor takımı: Natus Vincere (CS:GO)