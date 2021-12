The Game Awards 2021: "Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu!

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve bu anlamda sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Oscar ödül töreni ile benzeşen The Game Awards 2021 etkinliği, gerçekleştirildi. Yıldan yıla aralık ayında düzenlenen etkinlikte "Oyun Dünyasının Oscarları" olarak isimlendirebileceğimiz ödüller de sahipleri ile buluştu.

ÖNEMLİ DUYURULAR YAPILDI

The Game Awards 2021, bu yıl oldukça heyecanlı geçti. Etkinlik ile birlikte birçok yapım ödül alırken, aynı zamanda oyunlara yönelik yeni duyurular da gerçekleşti. Yılın oyunu ise It Takes Two olarak seçildi. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kategorisine göre ödül alan oyunları açıklayalım.

İŞTE THE GAME AWARDS 2021'İN KAZANANLARI

Yılın oyunu: It Takes Two

En iyi oyun yönetimi: Deathloop

En iyi anlatı: Marvel’s Guardians of the Galaxy

En iyi sanat yönetimi: Deathloop

En iyi müzik: Nier Replicant

En iyi ses tasarımı: Forza Horizon 5

En iyi performans: Alcina Dimitrescu ile Maggie Robertson (Resident Evil Village)

En etkili oyun: Life is Strange: True Colors

Gelişimine devam eden en iyi oyun: Final Fantasy XIV Online

En iyi bağımsız oyun: Kena: Bridge of Spirits

En iyi mobil oyun: Genshin Impact

En İyi topluluk desteği veren oyun: Final Fantasy XIV Online

En iyi çıkış yapan indie oyun: Kena: Bridge of Spirits

Erişilebilirlikte yenilik getiren en iyi oyun: Forza Horizon 5

En iyi VR/AR oyunu: Resident Evil 4

En iyi aksiyon oyunu: Returnal

En iyi aksiyon/macera oyunu: Metroid Dread

En iyi RPG: Tales of Arise

En iyi dövüş oyunu: Guilty Gear -Strive-

En iyi aile oyunu: It Takes Two

En İyi spor/yarış oyunu: Forza Horizon 5

En İyi simülasyon/strateji oyunu: Age of Empires IV

En iyi çok oyunculu oyun: It Takes Two

En Çok beklenen oyun: Elden Ring

Yılın en iyi içerik oluşturucusu: Dream

En iyi e-spor oyuncusu: Oleksandr "s1mple" Kostyliev

En iyi e-spor antrenörü: Kim "kkOma" Jeong-gyun

En iyi e-spor etkinliği: 2021 League of Legends World Championship

En iyi e-spor oyunu: League of Legends

En iyi e-spor takımı: Natus Vincere (CS:GO)