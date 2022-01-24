HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Thierry Mugler: Birçok ünlü sahne kostümünü tasarlayan Fransız modacı hayatını kaybetti

Thierry Mugler: Birçok ünlü sahne kostümünü tasarlayan Fransız modacı hayatını kaybetti

24.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thierry Mugler, 1940 ve 50'lerden esinlenen geniş omuzlu ve sıra dışı tasarımlarıyla biliniyordu. David Bowie ve Lady Gaga'nın kostümlerini tasarlayan Mugler, Beyonce'nin pek çok sahne kıyafetiyle 2019'da Kim Kardashian'ın Met Gala'daki ünlü "ıslak elbisesi"ni de tasarlamıştı.

Thierry Mugler: Birçok ünlü sahne kostümünü tasarlayan Fransız modacı hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mugler'in ölüm haberi resmi Facebook hesabından duyuruldu. Sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Mugler'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Mugler, 1940 ve 50'lerden esinlenen geniş omuzlu ve sıra dışı tasarımlarıyla biliniyordu.

David Bowie ve Lady Gaga'nın kostümlerini tasarlayan Mugler, Beyonce'nin pek çok sahne kıyafetiyle 2019'da Kim Kardashian'ın Met Gala'daki ünlü "ıslak elbisesi"ni de tasarlamıştı.

Sonraki yıllarda Mugler markası Angel ve Alien gibi parfümlerle ün kazandı.

Mugler'in Instagram'dan hesabından dün yapılan paylaşımda ünlü modacı için "Hayal gücü, tüm dünyadaki insanları daha cesur olmaya ve daha büyük hayaller kurmaya özendiren bir vizyoner'' ifadesi kullanıldı.

Kim Kardashian'ın ünlü 'ıslak elbisesi'ni Mugler tasarlamıştı.

1948'de Strasbourg'da doğan Manfred Thierry Mugler, 14 yaşında Ballet du Rhin'de dans etmeye başlamıştı. Aynı zamanda bir akrobat ve manken olan Mugler ilk butiğini 1970'lerde Paris'te açmıştı.

Mugler, yakın bir zaman önce Women's Wear Daily'ye açıklamasında "Ne yapmak istediğimden emin değildim. Ama eskizlerimi gösterir göstermez kendimi moda dünyasının içinde buldum'' demişti.

Beyonce, 2010'daki dünya turunda Mugler'in tasarladığı sahne kıyafetlerini giydi.

Mugler'in tasarladığı kostümleri tercih edenler arasında George Michael, Sharon Stone ve Rihanna da vardı.

2016'da ölen İngiliz şarkıcı David Bowie'nin Somalili model Iman'la 1992'deki düğününde giydiği elbiseyi de Mugler tasarlamıştı.

Thierry Mugler, 1997'de isim haklarını Clarins'e satmıştı.

Thierry Mugler: Birçok ünlü sahne kostümünü tasarlayan Fransız modacı hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Bölgede tansiyon yükseliyor! Biden'dan karşı hamleBölgede tansiyon yükseliyor! Biden'dan karşı hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Erman Toroğlu resmen bombaladı! 'Bir arkadaşım telefon açtı'

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

Kafasını ters çevirdi yerden yere vurdu

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…

AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.