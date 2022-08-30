Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan şahsa ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Fatih Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

THODEX'İN KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Faruk Faith Özer nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranıyordu. Faruk Faith Özer Arnavutluk'ta yakalandı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 1994 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.

2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşıldı.

23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçan Özer, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcısı olarak tarihe geçmiştir.

