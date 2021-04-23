Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başatıldı

Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada 62 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan 16 kişi de aranıyor.

Fatih Faruk Özer'in, 20 Nisan Salı günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği teyit edildi.

Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen evrak, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına iletildi.

Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

Özer ise dün yeni bir bir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" demişti.

Hesabın Özer'e ait olduğu henüz teyit edilemedi.

Bu arada Başsavcılık, Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu iddia edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.