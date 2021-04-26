Thodex soruşturmasında şüphelilere kritik sorular yöneltildi! 'Yabancı ortak' iddiası da soruldu

DHA'nın edindiği bilgilere şirket yöneticisi ve çalışan olan 70 şüpheliye sorguda ağırlıklı olarak şirketin işleyişi ve şüpheli bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Sorguda göre “Thodex'e yabancı ortak iddiası" da soruldu. Polisin sorguda şirket adına yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarında hesabı olup olmadığı, kripto para hesaplarını yöneten kişilerin kimler olduğu, şirketin CTO (Teknoloji Sorumlusu) ve CFO (Finans Sorumlusu) kimler olduğu, şirketin ve çalışanların soğuk/sıcak cüzdan adresleri olup olmadığı, şirkete ait kripto varlıklarının güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan donanım offline cüzdan anlamına gelen Ledgerların var olup olmadığı, kontrolünün kimde olduğu" gibi sorular şüphelilere yöneltildi.

"PROMOSYON KRİPTO PARA DAĞITILDI MI" SORUSU

Sorguda Thodex adlı kripto para borsasının, özellikle son dönemde promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptığı tespiti anlatılarak, hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı, bu dağıtımın yapılmasındaki amacın ne olduğunu soruldu. Şirket çalışanı şüphelilere, www.thodex.com adlı web sitesinde listelenen kripto paraların fiyatları ve neye göre ya da kim/kimler tarafından belirlendiği soruldu. Ayrıca fiyat kontrolünün nasıl ve hangi departman tarafından yapıldığını da anlatmaları istendi. Kripto paraların piyasada oluşan fiyatların altında alım-satım işlemleri yapılıp yapılmadığı da soruldu.