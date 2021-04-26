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Thodex soruşturmasında şüphelilere kritik sorular yöneltildi! 'Yabancı ortak' iddiası da soruldu

26.04.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama, 22'i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edildi. Gözaltına alınan çoğu şirket çalışanı şüpheliler ise serbest bırakıldı. Şüphelilere sorguda Thodex'e yabancı ortak iddiasından, şirketin yurt içi yurt dışında hangi bankalarda hesapları olduğuna, şirket serverlerinin nerede tutulduğuna ilişkin kritik sorular yöneltildi.

Thodex soruşturmasında şüphelilere kritik sorular yöneltildi! 'Yabancı ortak' iddiası da soruldu

DHA'nın edindiği bilgilere şirket yöneticisi ve çalışan olan 70 şüpheliye sorguda ağırlıklı olarak şirketin işleyişi ve şüpheli bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Sorguda göre “Thodex'e yabancı ortak iddiası" da soruldu. Polisin sorguda şirket adına yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarında hesabı olup olmadığı, kripto para hesaplarını yöneten kişilerin kimler olduğu, şirketin CTO (Teknoloji Sorumlusu) ve CFO (Finans Sorumlusu) kimler olduğu, şirketin ve çalışanların soğuk/sıcak cüzdan adresleri olup olmadığı, şirkete ait kripto varlıklarının güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan donanım offline cüzdan anlamına gelen Ledgerların var olup olmadığı, kontrolünün kimde olduğu" gibi sorular şüphelilere yöneltildi.

"PROMOSYON KRİPTO PARA DAĞITILDI MI" SORUSU

Sorguda Thodex adlı kripto para borsasının, özellikle son dönemde promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptığı tespiti anlatılarak, hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı, bu dağıtımın yapılmasındaki amacın ne olduğunu soruldu. Şirket çalışanı şüphelilere, www.thodex.com adlı web sitesinde listelenen kripto paraların fiyatları ve neye göre ya da kim/kimler tarafından belirlendiği soruldu. Ayrıca fiyat kontrolünün nasıl ve hangi departman tarafından yapıldığını da anlatmaları istendi. Kripto paraların piyasada oluşan fiyatların altında alım-satım işlemleri yapılıp yapılmadığı da soruldu.

FİRARİ PATRON MATTERMOST'TAN "İDDİALAR ASILSIZ" DUYURUSU YAPMIŞ

Şirket çalışanı şüphelilerin ifadelerinde iddialardan haberdar olmadıklarını, evden çalışma nedeniyle şirkete de gitmediklerini anlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili şirket içi mattermost adlı uygulama içerisinden açılmış mesajlaşma grubuna "iddialar asılsız" benzeri içerikli şirket yöneticisi Faruk Fatih Özer adına atılmış bir mesaj gördüklerini anlattılar. Şüpheliler mattermost uygulamasındaki mesajların bir süre sonra yüklenmediğini, whatsupp uygulaması içerisinde şirket adına açılmış bir grup kurulduğunu ve mesajların buradan gelmeye devam ettiğini anlattılar. Bu gruba gelen mesajların ise haberlerden ibaret olduğunu belirttiler.

(DHA)

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Gözaltı Şüpheli Kripto para Thodex

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