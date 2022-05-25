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  4. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü çıktı mı? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimlerdir?

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü çıktı mı? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimlerdir?

25.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi gündemde yer alıyor. İzleyicinin büyük beğenisi toplayan filmin yapımcılığını Marvel Stuios yaptı. Filme dair pek çok soru soruluyor. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimler? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimler? İşte o detaylar!

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü çıktı mı? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi konusu nedir? Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi oyuncuları kimlerdir?

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filminin yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi 8 Temmuz 2022 yılında izleyicisi ile buluştu. Serinin devam filmi olan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü konusu ve oyuncu kadrosu merak uyandırdı. İşte Thor'un yeni filmine dair araştırılan detaylar...

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, macera dolu hayatını ardında bırakarak, bu zamana kadar çıktığı yolculuklardan farklı olarak iç huzur yolculuğuna çıkar. Ancak onun huzurlu geçen emekliliği, Gorr the God Butcher olarak bilinen katilin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğrar. Tanrıların yok edilmesini isteyen Gorr the God Butcher ile zorlu bir mücadeleye girişen Thor, bu süreçte Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster'ın yardımına başvurur. Ekip, Gorr the God Butcher amacına ulaşmadan önce onu durdurmak için zorlu bir maceraya atılır.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth: Thor- Bir Avenger ve Asgard'ın eski kralı. İskandinav mitolojisindeki aynı isimdeki tanrıya dayanıyor.

Christian Bale- Gorr the God Butcher: Bütün tanrıları yok etmek isteyen, dünya dışı bir savaşçı.

Natalie Portman- Jane Foster : Bir astrofizikçi ve Thor'un eski sevgilisi kanser tedavisi oluyor ve süper kahramana dönüşerek Mighty Thor adını alıyor. Thor'a benzer güçler kazanıyor. Serinin önceki filmi Thor: Ragnarok'ta (2017)'ta yer almayan Portman, yönetmen Taika Waititi ile yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etti.

Tessa Thompson- Valkyrie : Asgard'ın yeni yöneticisi. Mitolojik yaratık Brunhilda'ya dayanıyor. Thompson ve yapımcı Kevin Feige, karakterin çizgi romanlardaki gibi biseksüel olduğunu ve Marvel Studios'un ilk LGBTQ süper kahraman olacağını söyledi.

Jaimie Alexander- Sif: Asgardlı savaşçı ve Thor'un çocukluk arkadaşı.İskandinav mitolojisindeki aynı isimli tanrıçaya dayanıyor.

Taika Waititi- Korg

Jeff Goldblum- Grandmaster

Chris Pratt- Peter Quill / Star-Lord

Dave Bautista- Drax the Destroyer

Karen Gillan- Nebula

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