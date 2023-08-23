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Threads yeniden toparlanmak istiyor! Bunun için bakın ne yapacak: "Önümüzdeki birkaç gün içinde..."

23.08.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

X'in rakibi Threads'te kullanıma açıldığı ilk haftanın ardından günlük aktif kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşandı. Ancak Meta'nın platformu Threads yeniden toparlanmak istiyor. Bunun için ise bakın ne yapılacak... Yakın zamanda hayata geçirilecek gelişmeyi Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Önümüzdeki birkaç gün içinde..." diyerek duyurdu.

Threads yeniden toparlanmak istiyor! Bunun için bakın ne yapacak: "Önümüzdeki birkaç gün içinde..."

Meta'nın, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna rakip olarak kullanıma sunduğu Threads, kullanıma açıldığı ilk haftanın ardından günlük aktif kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşarken, web versiyonunu kullanıma sunarak yeniden toparlanmak istiyor.

Threads uygulaması, yakın zamanda kullanıcıların web sürümünü hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İŞTE MARK ZUCKERBERG'İN PAYLAŞIMI

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Web için Threads'i oluşturduğum gerçek görüntülerim. Önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacak." ifadelerini kullandı.

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AKTİF KULLANICI SAYISI DÜŞÜYOR

AA muhabirinin web sitelerinin yoğunluğunu takip eden internet sitesi similarweb.com'dan derlediği verilere göre, Threads'in popülerliği her geçen gün azalıyor.

Meta'nın 5 Temmuz'da kullanıma sunduğu Threads, Instagram ile bağlantısının da sağladığı avantajla büyük ilgi görmüş, sadece ilk haftasında 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştı.

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similarweb.com'un verilerine göre, Threads, Android'de 7 Temmuz'da 49,3 milyon aktif kullanıcı ile zirve yaparken, 7 Ağustos'ta platformun aktif kullanıcı sayısı 10,3 milyona kadar geriledi.

Uygulamanın ABD'deki Android kullanım oranları, 7 Temmuz'daki 2,3 milyon aktif kullanıcıdan 7 Ağustos'ta 576 bin aktif kullanıcıya geriledi.

THREADS'TE HARCANAN SÜRE 3 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ

Threads'te geçirilen sürelerde de büyük bir düşüş yaşandı.

ABD'deki kullanıcılar, 7 Temmuz'da uygulamada günlük 21 dakika, 7 Ağustos'ta ise 3 dakika harcadı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu ise söz konusu dönemde istikrarlı çizgisini korudu. X, 7 Temmuz-7 Ağustos'ta günlük 100 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcıya sahip olurken, kullanıcılar, platformda günlük yaklaşık 25 dakika harcadı.

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TWITTER EN FAZLA ZİYARET EDİLEN 5. SİTE

similarweb.com verilerine göre, dünya genelinde en fazla ziyaret edilen siteler arasında twitter.com, 5. sırada yer alıyor.

Listede ilk sırada google.com bulunuyor. google.com'u, youtube.com, facebook.com ve instagram.com takip ediyor.

Statista'nın 2023 verilerine göre de aylık aktif kullanıcı sayıları baz alındığında, eski adı Twitter olan X'in 556 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Listede ilk sırada, yaklaşık 3 milyar kullanıcı ile Meta şirketinin sahibi olduğu Instagram yer alıyor.

X'İN RAKİBİ THREADS

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın geçen ay X'e tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından birçok kullanıcı, alternatif platform arayışına girmişti.

Bu dönemde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, X'e rakip yeni sosyal medya platformu olan Threads'i kullanıma sunmuştu. Platform, Instagram ile bağlantılı olmasının avantajıyla ilk haftasında 100 milyon kullanıcının üzerine çıkmış ve X'in tahtını sallar hale gelmişti. (AA)

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