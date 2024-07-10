THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den maaş açıklaması: 'Gerçeği yansıtmıyor'

Sosyal medyada THY yönetim kadrosunun maaşları gündem oldu. Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi. Üstün, "Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

Üstün paylaşımında şunları ifade etti:

"Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.

Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.



Yönetim kadromuz için herhangi… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 10, 2024



