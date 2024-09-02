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THY'den New York uçuşuyla ilgili iddialara yanıt: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.09.2024 15:22
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün son günlerde gündem olan, bir yolcunun New York uçuşuyla ilgili iddialarına yanıt verdi. Açıklamasında Üstün, bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

THY'den New York uçuşuyla ilgili iddialara yanıt: "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden son günlerde bazı yayın organlarında yer verilen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Üstün'ün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür bazı yayın organlarında yer verilen ve bir yolcumuzun New York uçuşu ile ilgili gerçeği yansıtmayan bir takım iddialara yönelik açıklama getirmek isteriz.

İlgili ekiplerimizin gerçekleştirdiği incelemeler sonrası yolcumuzun 28 Ağustos 2024 tarihine bilet satın aldığı uçuşta check-in öncesinde 13 koltuğun overbooked (standartlar içinde) olduğu görülmekte olup, stand by beklenip, yer açıldığında yolcumuza uçması teklif edilmiş ancak kendi rızası ile kabul etmemiştir.

Bunun üzerine yetkililerimiz ücretsiz bilet değişikliği sağlayıp, 2 gün sonraki 30 Ağustos uçuşuna yolcumuzun uçuş kaydını gerçekleştirmişlerdir.

Söz konusu uçuş esnasında okyanus üzerindeyken uçağımızda meydana gelen teknik arıza nedeniyle kokpit ekibimiz, Keflavik (İzlanda)’e mecburi iniş gerçekleştirmiştir.

Uçuş ağımızda yer almayan bu istasyonda herhangi bir yerleşik ekibimiz bulunmadığı hâlde, yolcularımızın buradaki mağduriyetini mümkün mertebe minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz, Keflavik havalimanındaki yetkili handling firmasıyla hızlıca irtibata geçmişlerdir.

Halihazırda yüksek turizm sezonu görülen bölgede yetkililerimiz koordinasyonunda ilgili handling firmasınca, 9 farklı otelde hızlıca rezervasyon gerçekleştirilip, 349 yolcunun + kabin ve kokpit ekiplerinin transferlerle bu otellere yerleştirilmeleri sağlanmıştır.

Yoğun sezon nedeniyle uzak- yakın tüm alternatif konaklama tesislerinin değerlendirildiği çerçevede ve Schengen vizesi bulunmayan yolcularımızın ülkeye girişlerinin yasak olmasına rağmen bu acil durum nedeniyle özel izin alınarak konaklamaları sağlanmıştır.Yolcumuzun, arkadaşları ile aynı otelde konaklama hususunda ısrarcı olması üzerine, sürece destek sağlayan handling firması yetkilisince söz konusu oteldeki kapasite aşımı nedeniyle bunun mümkün olamayacağı, ancak bir arkadaşı ile aynı odayı paylaşması kaydıyla bunun mümkün olabileceği yolcumuza bildirilmiştir. Bu alternatifi kabul etmeyen yolcumuz farklı bir otele yerleştirilmiş ve uçuştaki diğer yolcularımızla birlikte ertesi güne planlanan ikame uçuşumuz ile varış noktası New York’a ulaştırılmışlardır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

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