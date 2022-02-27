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THY'den Romanya için ek sefer kararı

27.02.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası, Ukrayna'dan komşu ülkelere tahliye edilen Türk vatandaşları için Türk Hava Yollarından (THY) açıklama geldi. THY'den yapılan açıklamada, Romanya'dan Türkiye'ye ek sefer yapılacağı bildirildi.

THY'den Romanya için ek sefer kararı

Türk Hava Yollarının (THY), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından sınır komşusu Romanya'da oluşan yoğun talep nedeniyle ek seferler yapacağı duyuruldu.

ROMANYA'DAN EK SEFER

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İlk ek seferin Romanya'nın başkenti Bükreş'ten bu gece saat 23.50'de yapılacağı öğrenildi.

Yolcuların, detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için 90 850 333 0 849 numarasını arayabilecekleri belirtildi. (AA)

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