HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY'den yolculara form uyarısı

THY'den yolculara form uyarısı

14.03.2021 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
THY'den yolculara form uyarısı

Türk Hava Yolları, yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolculardan son 72 saat içinde giriş formunun doldurulması gerektiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
14 Mart 2021 son depremler listesi14 Mart 2021 son depremler listesi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

14 Mart 2021 son depremler listesi

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi kırmızıya döndü

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi kırmızıya döndü

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Kargalar bu kez de gece ortaya çıktı

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Bu kez de gece ortaya çıktılar

Minik Okay gözlerini açtı! İlk sözü 'Anne' olmuş

Minik Okay gözlerini açtı! İlk sözü 'Anne' olmuş

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya çağrı: Serbest bırakın

ABD'den Rusya'ya çağrı: Serbest bırakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.