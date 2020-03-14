THY'den yolculara seyahat uyarısı

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs kaynaklı son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği, virüsün yaygınlaşmasını kısıtlamak amacıyla bazı seferlerde düzenlemelerin yapıldığı ve ayrıca bu kapsamda uçuşu iptal olan veya olmayan yolculara tanınan haklar ile ayrıcalıkların güncellendiği belirtildi.

'BİLETLERDE ÜCRETSİZ İADE YAPILACAK'



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün aldığı karar doğrultusunda Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurma kararı alındığı hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:

"14 Mart -17 Nisan tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka çıkışlı uçuşu olan yolcuların, yeni rezervasyonlarını 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade yapılacak. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde yolculara imkanlar dahilinde parkur değişikleri veya biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacak."