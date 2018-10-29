THY Genel Müdürü Ekşi'den İstanbul Yeni Havalimanı açıklaması

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, açılışına dakikalar kala İstanbul Yeni Havalimanı'nın İstanbul'u global bir aktarma merkezi haline getireceğini belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı, hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları'nın mevcut dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek" dedi.

THY ve Hong Kong Hava Yolları arasında 'kod paylaşımı' anlaşması için imzalar atıldı. THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Hong Kong Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Wang Liya katıldı.

"MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR ARMAĞAN VERİYORUZ"

Törende konuşan Bilal Ekşi, Cumhuriyet'in 95. yılı nedeniyle çok özel bir günde olduklarını, bu özel günde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla millete büyük bir armağan verildiğini söyledi. Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı aslında İstanbul'u bölgesel değil, global bir aktarma merkezi haline getirecek. Hem çekim merkezi haline gelmiş olacak hem de Türk Hava Yolları'nın mevcut, dünyanın 122 ülkesine olan seferlerini daha fazla derinleştirecek, daha fazla noktaya uçmamızın bir basamağını teşkil edecek" dedi.