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THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı şartları neler? 2 bin 600 kabin memuru bin 200 pilot alınacak!

17.12.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY (Türk Hava Yolları) 2 bin 600 kabin memuru bin 200 pilot olmak üzere 3 bin 800 personel istihdam edecek. Pilot ve kabin memuru personel alımı duyurusunun yapılmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı şartları neler? 2 bin 600 kabin memuru bin 200 pilot alınacak!

THY personel alımı duyurusunun ardında detaylar araştırılmaya başlandı. THY personel alımı başvuru şartları, başvurunun nereden yapılacağı araştırılıyor. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şirketin 2023 yılında büyümeye devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı şartları neler? 2 bin 600 kabin memuru bin 200 pilot alınacak!

KABİN MEMURU ŞARTLARI NELER?

Bu yıl için yapılan personel alımlarına kabin memuru şartları aşağıdaki gibiydi:

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•Başvuru sırasında belirtilecek yaş aralığında olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY iş başvurusu, THY'nin resmi internet sitesi olan 'kariyer.thy.com' üzerinden yapılır.


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