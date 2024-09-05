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  4. THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

THY uçağında korku dolu anlar! İniş sırasında türbülansa girdi: Yaralılar var

05.09.2024 16:41
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" dedi.

THY’nin TC-JJE kuyruk tescilli, TK-24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişe 2 saat kala türbülansa girdi. Uçakta 214 yolcu bulunurken, olay nedeniyle 4’ün yolcu 2’si kabin görevlisi olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Türbülansa giren uçak yerel saatle 18.01’de Taipei Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA: 'UÇAK SORUNSUZ ŞEKİLDE İNMİŞTİR'

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

UÇAKTAN GÖRÜNTÜLER

Uçağın içinden görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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