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Tibetli liderlerden Dalay Lama'ya halefini seçme yetkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Tibetli liderlerden Dalay Lama'ya halefini seçme yetkisi

DHARAMSHALA (AA) - Tibetli dini liderler, ruhani lider Dalay Lama'nın, halefini seçme yetkisine sahip olması gerektiğini bildirdi.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde sürgündeki Tibet Hükümeti'nin merkezi Daramşala'da 150'nin üzerinde Tibetli dini lider, 3 gün sürecek 14. Tibet Dini Konferansı'nda bir araya geldi.

Konferansa katılan 150'nin üzerinde dini lider, aldıkları kararda, 84 yaşındaki Dalay Lama'nın kendi halefini seçme otoritesine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Konferansa ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hiçbir hükümet veya otoritenin Dalay Lama'nın halefini seçme yetkisine sahip olamayacağı vurgulandı.

Tibet halkının, Çin hükümetince siyasi amaçlar için seçilecek bir adayı tanımayacağı belirtilen açıklamada, saygı da göstermeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Dalay Lama ile Tibet halkı arasında ayrılmaz bir bağ olduğu ve Tibet halkının mevcut durumunun son derece kritik olduğu kaydedildi.

Ruhani lider Dalay Lama, kendi halefine Tibet halkının karar vermesi gerektiğini ifade ediyor. Çin yönetimiyse bir sonraki ruhani lidere Pekin'in karar verebileceğini belirtiyor.

Çin yönetimine karşı 1959 yılındaki başarısız ayaklanmanın ardından Dalay Lama, Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde sürgünde Tibet hükümeti kurulmuştu.

Çin yönetimi, Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi 84 yaşındaki ruhani lider, sürgünden bu yana Himaçal Pradeş eyaletindeki Daramşala bölgesinde yaşıyor.

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