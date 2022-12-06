Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere personel alımı başvuruları 30 Kasım'da sona ermişti. Personel alımı sonuç tarihinin yanı sıra KPSS taban puanları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanlığı 1300 Gümrük Muhafaza Memuru alımı için başvuru sonuçlarının 15 Aralık 2022 tarihine kadar açıklanacağı öngörülüyor.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME NASIL YAPILICAK?

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Memuru alımı için adaylardan KPSS şartı isteniyordu. Adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyordu.

Değerlendirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Adaylar KPSS'den almış oldukları puanlar için sıralamaya girebilirlerse diğer aşamaya geçecek. Değerlendirme ile kadro sayısının 4 katı aday seçilecek.

Lisans mezunlarından yapılacak alımlar için 1300 kişilik boş kontenjan ile Gümrük Muhafaza Memuru alımı gerçekleştirilecektir. Alımlar, 1250 kişi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine, 50 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Merkez Birimi) yapılacaktır.



