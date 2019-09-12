Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl antik kentte yaptıkları çalışmalar sırasında kentin "kutsal" olarak adlandırılan yukarı şehir bölgesinde Arkaik döneme ait olduğu değerlendirilen demir ocağı bulduklarını söyledi.

Demir ocağının bulunmasının önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milattan önce 7. yüzyıla, başka bir deyişle Helen Kolonizasyon Dönemi'ne yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya çıktığı döneme ait olduğu değerlendirilen içliklerle ve demir ocaklarıyla karşılaştık. Bu da kentin ekonomisiyle bağlantılı. Kolonizasyonla ilgili fikirlerimizin daha da artmasına neden oldu. Bu bölgede yine milattan önce 7. ve 8. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen oval ve dikdörtgen planlı konutlar bulmuştuk. Bunların yanlarında atölyelerin ve demirci atölyelerinin çıkması, madencilikle de oldukça uzun dönemlerde uğraşıldığını gösteriyor. Demir ocağının yanı sıra cüruflar ile depolama alanları da ortaya çıkarıldı. Bu da bu bölge açısından önemli."

Yıldırım, kentteki madenciliğin çok eski dönemlere dayandığını gördüklerini belirterek, "Milattan önce 8. yüzyıla kadar inildiğini bu ocak bize gösterdi. Karadeniz'de o bakımdan oldukça önemli bir bulgu." dedi.

- Tieion Antik Kenti

Zonguldak'ın kuzeydoğusundaki sahil kenti Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, rahip Tios önderliğindeki Miletos kolonisi tarafından kuruldu. Tios, tarih boyunca Herakleia Pontika (Ereğli) ve Amastris'in (Amasra) gölgesinde kaldı.