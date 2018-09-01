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TİKA, Filipinler'de 700 kişinin "dünyasını aydınlattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Filipinler'in Tikala Adası'ndaki 105 evi güneş enerjisi projesiyle elektriğe kavuşturdu - TİKA Koordinatörü Yeşim Baktır: - "105 aile için güneş panelleri aldık ve köyün tümüne yerleştirdik. Oradaki halk ilk kez elektrikle tanıştı"

FİLİPİNLER (AA) - SELMAN TÜR - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filipinler'in Zamboanga bölgesindeki Tikala Adası'nda 105 evi elektrikle buluşturdu.

TİKA Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır, AA muhabirine, hayata geçirilen proje sayesinde 700 kişinin ilk defa elektrikle tanıştığını, Tikala Adası sakinlerinin ilk defa bayrama geceleri aydınlık girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kurban Bayramı'ndan hemen önce Moro halkının yaşadığı Mindanao Adası'nın en uç kısmındaki Zamboanga bölgesine gittiklerini belirten Baktır, 700 kişinin yaşadığı, 105 ailenin bulunduğu Tikala Adası'na ulaştıklarını anlattı.

21. yüzyılda hala elektrikle tanışmayan yerleşim yerlerinden biri olan Tikala Adası'ndaki ailelerin zor koşullarda yaşadıklarına dikkati çeken Baktır, proje kapsamında güneş enerjisi panellerini adaya yerleştirdiklerini dile getirdi.

Panellerin, adadaki 105 evin tamamına yetecek şekilde kurulduğu bilgisini veren Baktır, "Oradaki halk ilk kez elektrikle tanıştı. Artık akşamları çocuklar daha çok kitap okuyabilecek, anneler ek işler yapabilecek, dokuma, el işi ürünleri, buranın yerel ürünlerine yönelik çalışmalar yapabilecekler." diye konuştu.

Baktır, adadaki halkın bu sayede cep telefonlarını şarj ederek acil durumlarda anakarayla bağlantı kurabileceklerine işaret ederek, "Küçük ama çok etkili bir proje oldu." dedi.

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