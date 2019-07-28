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TİKA gönüllüleri Somalili yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:08 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Somalili yetimleri sevindirdi

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Somali'ye gelen öğrenciler, 200 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Çoğunluğu tıp eğitimi alan öğrenciler, başkent Mogadişu'daki Kadera Sokak Çocukları Rehabilitasyon Evi ve Yetimhanesi'ni ziyaret ederek yaklaşan bayram öncesinde çocukları bayramlıkla sevindirdi.

TİKA tarafından 2017'de tadilat ve tefrişatı yapılan yetimhanede kalan 200 çocuk aldıkları hediyelerle bayram heyecanını erkenden yaşadı.

Öğrenciler ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ni ziyaret ederek, hekimlerin gözetiminde hastaları muayene edip onların sıkıntılarını dinledi.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Somali tika yetim

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