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TİKA'dan Kuzey Makedonya'da tarıma destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Pirlepe ve Mogila'ya bağlı köylerdeki çiftçilere seracılık ekipmanı ve verimi yüksek sebze tohumu dağıtıldı

PİRLEPE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Pirlepe ve Mogila'ya bağlı köylere tarım desteğinde bulunuldu.

"Üreten kadınlar" sloganıyla hayata geçirilen "Sera Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Budaklar ve Kanatlar köylerindeki çiftçilere seracılık ekipmanı ve verimi yüksek sebze tohumu dağıtıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, burada yaptığı açıklamada, söz konusu destekten 100 çiftçi ailenin yararlandığını aktardı.

Projeyi ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla başlattıklarını söyleyen Ayden, bu kapsamda Makedon, Boşnak ve Türk köylülere 125 metrekarelik sera dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ayden, öncelikli hedeflerinin bu iki köyde yaşayan kadınların ailelerinin ekonomik durumunu iyileştirmek olduğunu belirterek, üstün tohum kalitesiyle üretilecek domates ve biberlerin, ülkedeki Türk yatırımlarından Ramstore'un mağazalarında satılmasını öngördüklerini ifade etti.

Önceki yıllarda elde ettikleri başarıları bu projede de tekrarlamayı umduklarını söyleyen Ayden, geçmiş yıllarda 72 köyde 560 aileye üstün nitelikli domates ve biber tohumları dağıttıklarını anımsattı.

Tarım desteği alan aile sayısının 700'e yaklaştığına dikkati çeken Ayden, şunları kaydetti:

"TİKA olarak hedeflediğimiz, özellikle kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ailelerin gelirlerinin artırılarak son yıllarda yaşanan göçün önüne geçebilmek, ayrıca bu bölgelerde yaşayan köylülerin gelirlerinin artırılmasıyla bu topraklarda yaşamlarına devam etmeleri ve refah seviyelerinin artırılması."

- Köylülerden TİKA'ya teşekkür

Budaklar köyünden Fikriye Salievska, tütün, karpuz, biber, domates ve soğan yetiştirdiklerini belirterek, TİKA’nın yaptığı yardımın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Fatime Salievska da bir Türk köyü olarak kendilerini unutmadığı için TİKA'ya teşekkür etti.

Kanatlar köyünden Şefika Suleymanovska ise TİKA'nın desteğinin kendilerine daha iyi çalışma şartları sunacağını dile getirerek, "Hiç kimse şimdiye kadar bu şekilde iyi çalışma şartlarının oluşturulması için yardımda bulunmamıştı." dedi.

Üç çocuk annesi Yasmina Nastovska da böylesine büyük bir yatırım için kendilerinin bu imkana sahip olmadığını aktararak, bu desteğin sürmesi temennisinde bulundu.

Gonca Tekeşanovska ise gerek sebzecilik gerekse hayvancılık konusunda Türkiye'nin desteğiyle her şeyin daha güzel olduğunu ifade ederek, "TİKA, hem insanlar hem de ekmek parası kazanmak adına çok güzel şeyler yapıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
destek Kadınlar Kuzey Makedonya Pirlepe seracılık tarım tika

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