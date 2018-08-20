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TİKA'dan Makedonya'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

Başkent Üsküp'teki İsa Bey Medresesi'nin eğitim ve yurt binalarındaki ortak kullanım alanları TİKA tarafından restore edilecek

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki İsa Bey Medresesi'nin eğitim ve yurt binalarındaki ortak kullanım alanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilecek.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, düzenlediği basın toplantısında, Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) söz konusu medresenin yurt binasının tadilatı ve donanımı konusunda kendilerinden talepte bulunduğunu, incelemelerin ardından yurt ve eğitim binalarındaki ortak kullanım alanlarının oldukça yıpranmış olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Yıpranmışlık ve hijyen sorunu nedeniyle medresenin eğitim başarısı ve öğrenci kabul noktasında düşüş olduğunun yetkililerce kendilerine bildirildiğini söyleyen Ayden, projenin kabul edilmesinin ardından temmuz ayında tadilat ihalesini gerçekleştirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Ayden, yaklaşan eğitim yılına hazır olması için önceliği özellikle eğitim binasında bulunan ortak kullanım alanlarının tadilatının tamamlanmasına verdiklerini, yurt binasındaki diğer tadilat işlemlerinin de başlatıldığını ve en kısa sürede bu çalışmaları tamamlamak istediklerini söyledi.

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yurt binasının donanım ihtiyacını da karşılayacaklarını kaydeden Ayden, "Tüm ranzalar, yatak takımları, nevresim takımları, öğrencilerin ihtiyacı olan dolap malzemeleri ile birlikte bütün ekipmanları Başkanlığımızca karşılıyoruz. Mutfak malzemeleri ve ekipmanlarını da yenileyeceğiz. Yurt binasında eksik olan bir önemli husus da acil çıkış ve yangın merdiveninin olmayışıydı. Onu da tamamlıyoruz. Yurt binasının etrafındaki çevre düzenlemesini de tamamlayarak projeyi tamamlamış olacağız." dedi.

Daha modern ve hijyenik bir ortam sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ayden, gelecek yıl 35. yılını kutlayacak medresedeki bu tadilatın büyük bir önem taşıdığını, tadilatın ardından medresenin eski günlerindeki güzel eğitim kurumu hüviyetine tekrar kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.

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