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TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trakya Üniversitesi işbirliğinde Makedonyalı öğretmenlere Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme / STEM eğitimi verildi.TİKA Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğinde Eğitim Öğretim Programı (EÖP) kapsamında Makedonyalı Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden oluşan gruba Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme / STEM Eğitimi (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) gerçekleştirildi..

TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Trakya Üniversitesi işbirliğinde Makedonyalı öğretmenlere Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme / STEM eğitimi verildi.
TİKA Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğinde Eğitim Öğretim Programı (EÖP) kapsamında Makedonyalı Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinden oluşan gruba Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme / STEM Eğitimi (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) gerçekleştirildi.. Trakya Üniversitesinde gerçekleşen eğitimler alanında uzman akademisyenler tarafından verildi.
Program kapsamında dünyada STEM, STEM Öğrenme-Öğretme Modelleri, STEM Okulu özellikleri gibi teorik eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere, uygulamalı eğitimlerde rüzgâr tribünü, ekolojik kâğıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler kazandırıldı.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldılar. Eğitim sonunda öğretmen grubu İstanbul’da İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret ederek eğitimde aldıkları teorik ve pratik bilgileri yerinde görme fırsatı buldular.
Bu ve benzeri eğitim faaliyetleri ile Balkanlar ile kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, tarihsel ve kültürel bağların canlı tutulması, bilimin ve eğitimin gelişimine ışık tutan gençlere destek verilmesi amaçlanıyor.

TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi

TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi

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