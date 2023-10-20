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    4. Tıkanmış lavaboyu kolayca açıyor! Tesisatçıların uyguladığı lavabo açma yöntemi

    Tıkanmış lavaboyu kolayca açıyor! Tesisatçıların uyguladığı lavabo açma yöntemi

    20.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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    Tıkanmış lavabo, evde karşılaşabileceğimiz sinir bozucu bir sorundur ve genellikle hızlı bir çözüm gerektirir. Tesisatçıların uyguladığı lavabo açma yöntemleri doğrultusunda bazı temel adımları takip ederek tıkanmış bir lavaboyu kolayca açabilirsiniz. İşte evde uygulanabilir pratik ve hızlı sonuç gösteren lavabo açma yöntemi

    Tıkanmış lavaboyu açmak, evde karşılaşabileceğiniz istenmeyen bir sorun olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için bazı pratik adımları takip ederek tıkanıklığı kolayca açabilirsiniz. İşte tıkanmış lavaboları açma konusunda adım adım yapılacaklar:

    lavabo açma

    Öncelikle lavabo giderine herhangi bir fazla suyun tahliye edildiğinden emin olun. Gerekirse lavabo suyunu bir kova veya havlu ile alın.

    LAVABO POMPASI

    Bir lavabo pompası kullanarak işe başlayabilirsiniz. Lavabo pompasını lavabo deliğine yerleştirin ve sıkıca aşağı yukarı pompalayarak tıkanıklığı çözmeye çalışın. Bu işlem, suyun basınçlı bir şekilde lavabo giderini temizlemesine yardımcı olabilir. Ardından, sıcak suyun lavaboyu durulamasına ve tıkanıklığı daha da gidermesine izin verin.

    pompa

    SICAK SU

    Sıcak su, bazı tıkanıklıkları açabilir. Tıkanıklığın nedeni sabun artıkları veya yağ ise, sıcak su bu maddelerin erimesine yardımcı olabilir. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca sıcak suyu lavaboya akıtarak deneyin.

    TUZ VE SICAK SU

    Bir çorba kaşığı tuzu bir bardak sıcak su ile karıştırın ve bu karışımı lavaboya dökün. Tuz, bazı tıkanıklıkları çözebilir. Ardından sıcak su kullanarak durulayın.

    tuz ve su

    KARBONAT VE SİRKE

    Bir çorba kaşığı karbonatı lavabo deliğine dökün, ardından yavaşça bir bardak sirkeyi üzerine ekleyin. Kimyasal bir reaksiyon meydana gelecek ve bu tıkanıklığı açabilir. Yaklaşık 15 dakika sonra sıcak su ile durulayın.

    LAVABO AÇ

    YAY İLE AÇMA

    Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa yay kullanarak lavabo giderini açmayı deneyebilirsiniz. Bu aletler, tıkanıklığı fiziksel olarak çözmenize yardımcı olur.

    Herhangi bir kimyasal tıkanıklık açıcı kullanmadan önce, talimatları dikkatlice okumalı ve güvenlik önlemlerini almalısınız. Unutmayın, tıkanıklığı zorlamak, lavabo borularına zarar verebilir, bu nedenle dikkatli olmakta fayda var.

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