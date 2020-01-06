TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek

DeepFake bir kişinin yüzünü ve hatta sesini alarak, onu hiç yapmadığı hareketleri yaparken veya konuşturken gösteren sahte videolar hazırlayan bir yapay zeka yöntemi.

Henüz pratik bir uygulaması olmayan bu yöntemle grafik sanatçıları “butik” işler çıkartarak, politik liderleri veya ünlü aktörleri yapmadıkları işleri yaparken gösterebiliyorlar.

DeepFake yönteminin etik dışı kullanılması hakkında ise ciddi endişeler bulunuyor. Hindistan gibi cahil toplumlarda halk sosyal medyada gördüğü her şeye inanıyor. Sosyal medyadan yayılan ve sahte olduğu sonradan anlaşılan suçlamalar nedeniyle Hindistan’da linç edilerek öldürülen çok sayıda insan var.

İngiliz haber kanalı BBC’nin bu konuda yaptığı araştırma, sosyal medya nedeniyle linç kültürünün daha da yaygınlaştığını ortaya koyuyor. DeepFake teknikleri ise, bu tür eğitimsiz ve bilinçsiz kitlelerin kandırılarak yönetilmesini kolaylaştırabileceği için endişeyle karşılanıyor.

ByteDance şimdiden, yeni uygulamasının testlerine başladı. Kullanıcılardan yüzlerini tarayıp uygulamaya göndermelerini isteyen ByteDance böylece insanları hiç olmadıkları yerlerde, hiç yapmadıkları şeyleri yaparken ve konuşurken gösterebiliyor.

Bu uygulamanın TikTok’a bir eklenti mi olacağı yoksa ayrı bir uygulama olarak mı yayınlanacağı konusu ise henüz net değil.

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