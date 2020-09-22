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TikTok düğümü Oracle ve Walmart tarafından çözüldü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

TikTok Oracle ve Walmart tarafından satın alındı. İşte satın alma işleminin detayları.

TikTok düğümü Oracle ve Walmart tarafından çözüldü

Amerika ile Çin arasındaki gerginlik TikTok olayı ile yok artık dedirtmişti. Amerikan Hükümeti ve ABD Başkanı Donald Trump, Çinli firmaların ülkelerinde faaliyet göstermesi için operasyonlarını satın almak istemişti. Bu hamle sonuçlandı. TikTok, Oracle ve Walmart tarafından resmi olarak satın alındı.

ABD OPERASYONLARI ARTIK ORACLE VE WALMART'TA

TikTok’un Amerika’da hizmet vermesi için TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri operasyonları bu iki dev ismin bünyesine geçti. Yani TikTok tamamen Amerika menşeli bir firma olmadı. Sadece güvenlik tedbirleri gereği olarak operasyonlar ABD menşeli firmalara satıldı.

ZTE, Huawei ve TikTok derken Amerika’nın tüm Çinli firmalara savaş açtığı açıkça ortada. Dünya üzerindeki teknoloji patentlerinin yüzde 90’ına sahip olan Amerika, doğal olarak ağırlığını koymak istiyor. Bu yüzden Amerika maalesef ki elindeki bu kozu çok ağır şartlarda kullanıyor gibi görünüyor.

Amerika’nın izlemiş olduğu bu akıl almaz politika maalesef ki sürdürülebilir değil. Donald Trump umarız vatandaşlarının güvenliği bahane edip tüm Çinli firmaları satın alma yoluna gitmeye çalışmaz.

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