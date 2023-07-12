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  4. TikTok fenomeni Sadık Dedecan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti! Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşındaydı?

TikTok fenomeni Sadık Dedecan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti! Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşındaydı?

12.07.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Sadık Dedecan'dan acı haber geldi. 35 yaşındaki Dedecan, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Şanlıurfa'da yaşandı. Sarayönü Mahallesi'ndeki iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

İlk müdehalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BEN YAPTIM" SÖZLERİ İLE SOSYAL MEDYAA TANINMIŞTI

Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu. Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre olaya dair soruşturma başlatıldı.

TİKTOK FENOMENİ SADIK DEDECAN KİMDİR?

TikTok denomeni Sadık Dedecan 35 yaşındaydı.

Şanlıurfa doğumlu olan ve hayatına orada devam eden Sadık Dedecan 'Ben yaptım' sözleri ile sosyal medyada üne kavuşmuştu.

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